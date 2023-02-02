Росіяни знову ударили по центру Краматорська, є поранені

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!" - написав мер о 12:29.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко пише, що ворог поцілив по житловій забудові в центрі міста.

"Краматорськ знову здригнувся від вибухів - росіяни завдали ще двох ракетних ударів", - інформує голова ОВА.

Повідомляється, що є поранені серед мирних жителів.

Детальну інформацію нададуть згодом.

Увечері у середу, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені. Російською ракетою зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Деблоковано тіла 3 загиблих та 2 людини врятовано. Травмовано 18 особу, з них 8 госпіталізовано.

За минулу добу, 1 лютого, російській війська убили трьох мирних жителів, щонайменше 22 отримали поранення різного ступеня тяжкості.