Росіяни знову ударили по центру Краматорська, є поранені
Удень 2 лютого російські війська обстріляли центр міста Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього є поранені мирні жителі
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!" - написав мер о 12:29.
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко пише, що ворог поцілив по житловій забудові в центрі міста.
"Краматорськ знову здригнувся від вибухів - росіяни завдали ще двох ракетних ударів", - інформує голова ОВА.
Повідомляється, що є поранені серед мирних жителів.
Детальну інформацію нададуть згодом.
- Увечері у середу, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені. Російською ракетою зруйновано під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Деблоковано тіла 3 загиблих та 2 людини врятовано. Травмовано 18 особу, з них 8 госпіталізовано.
- За минулу добу, 1 лютого, російській війська убили трьох мирних жителів, щонайменше 22 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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