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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зосереджені на 4 східних напрямках, там відбулося понад 40 боєзіткнень за добу, - Генштаб

22 червня, 2023 четвер
06:52
Війна з Росією ЗСУ, контрнаступ

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої

Про це 22 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень", - йдеться у повідомлені. 

За добу Росія завдала по Україні 44 авіаударів та здійснила 47 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби російські терористи вкотре завдали ракетного та 44 авіаційних ударів по території України. Зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БПЛА Shahed. Усі безпілотники було знищено. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Порохонь, Ситне, Фотофиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Дмитрівка, Кіндратівка, Локня, Степне, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Діброви і Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів біля Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники проводили безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.

Завдали авіаційних ударів біля Дружківського, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба і Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Одночасно здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав. Завдали авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Преображенки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська Запорізької області.

Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ протягом доби уразили 3 пункти управління, один ЗРК та дві станції РЕБ ворога

За минулу добу українські військові завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

  • Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через небезпеку удару ракетами та "шахедами", відомо, що вибухи прогриміли у Кривому Розі.

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