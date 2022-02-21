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Росіяни зупинили освітній процес у всіх школах в ОРДО, педагогам рекомендували "евакуюватися"

21 лютого, 2022 понедiлок
21:32
війна з Росією ОРДЛО

Росіяни на окупованих територіях Донецької області повністю зупинили освітній процес, пояснивши це "різким загостренням військової ситуації на всій території "ДНР"

Про це працівники місцевих вишів та шкіл повідомили Укрінформу.

"Нас, керівників освітніх установ, зібрали в суботу, 19 лютого, і оголосили, що "у зв'язку з різким загостренням військової ситуації на всій території "республіки", пов'язаної нібито із загрозою життю та здоров'ю учнів, з 19 лютого зупиняється освітній процес до особливого розпорядження. Тобто нас зобов'язали припинити дистанційне навчання учнів, яке ми проводили через пандемію коронавірусу", - заявили педагоги.

Видання передає, що викладачам Донецької музичної академії ім. Прокоф'єва (м. Донецьк) та Донбаської академії будівництва та архітектури (м. Макіївка) представники окупаційної влади сказали "евакуюватися або сидіти вдома". Також окупанти не дали відповіді на запитання про збереження заробітної плати за цей період.

Співрозмовники видання зазначили, що вони та їхні знайомі не збираються покидати дім і евакуюватися до Росії. 

"Деякі з них згадали, що, зокрема, були випадки, коли їхніх родичів ще 2014 року "під виглядом надання допомоги" евакуювали до Росії, у Забайкалля, і ті потім "ледве звідти вибралися, ледве зумівши знайти роботу, щоб заробити на зворотний квиток додому", - йдеться у повідомленні.
 

  • Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.
  • Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО. 
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади
  • Через "евакуацію" російськими окупантами з ОРДЛО населення 19 лютого у Ростовській області оголошено стан надзвичайної ситуації.
  • 21 лютого Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників".
 
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