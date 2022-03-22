Росіяни звільнили з полону журналістку hromadske Рощину
Російські окупанти звільнили з полону викрадену ними журналістку hromadske Вікторію Рощину
Про це повідомляє hromadske.
За попередньою інформацією, кілька годин тому пропутінські ЗМІ та Telegram-канали почали поширювати відео-ролик, в якому Вікторія заперечує будь-які претензії до російських військових, які тримали її в полоні та стверджує, що ті нібито врятували їй життя.
"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", - заявляє hromadske.
Відомо, що наразі Вікторія Рощина прямує до своїх рідних у Запоріжжя.
- Нагадаємо, що 18 березня росіяни взяли у полон журналістку hromadske Вікторію Рощину.
- За фактом викрадення окупантами журналістки hromadske розпочали кримінальне провадження.
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