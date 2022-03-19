За фактом викрадення окупантами журналістки hromadske розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.



"За даними слідства, 15 березня 2022 року представники ФСБ та збройних сил країни-агресора викрали у місті Бердянськ журналістку hromadske, яка готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Наразі її місцеперебування не відомо",- йдеться у повідомленні.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



Нагадаємо, 18 березня росіяни взяли у полон журналістку hromadske Вікторію Рощину.