За фактом викрадення окупантами журналістки hromadske розпочали кримінальне провадження
Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення журналістки "Громадського" Вікторії Рощиної та за порушення законів та звичаїв війни
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.
"За даними слідства, 15 березня 2022 року представники ФСБ та збройних сил країни-агресора викрали у місті Бердянськ журналістку hromadske, яка готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Наразі її місцеперебування не відомо",- йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Нагадаємо, 18 березня росіяни взяли у полон журналістку hromadske Вікторію Рощину.
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