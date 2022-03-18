Росіяни взяли у полон журналістку hromadske Вікторію Рощину

Про це повідомляє hromadske.



За попередньою інформацією, останні тижні Вікторія Рощина готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях.



Видання розповідає, що вона планувала поїхати до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні перебуває під постійним розстрілом російськими окупантами.

12 березня hromadske не змогло вийти з Вікторією на зв'язок. За показами свідків, на той момент журналістка уже перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня стало відомо, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ. Нині про її місцеперебування нічого невідомо.

"Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатно. Тому закликаємо українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки Вікторії Рощиної", - пише hromadske.

Нагадаємо, на Херсонщині зникло уже двоє журналістів - Олег Батурін та Сергій Цигипа не виходили на звʼязок з 12 березня.

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