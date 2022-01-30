Росіянин, який прагнув реваншу з Усиком, відмовився від бою за право зустрітися з українцем
Російський боксер Мурат Гассієв відмовився від бою з хорватом Філіпом Хрговічем за статус претендента на титул IBF, яким володіє українець Олександр Усик
Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у twitter.
За його інформацією, Гассієв відмовився битися з Хрговічем за звання обов'язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі через травму.
Таким чином єдиним претендентом на поєдинок з хорватом залишився американець Енді Руїс.
Мурат Гассієв у 2018 році програв Олександру Усику в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Після цього росіянин неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем у реванші та слідом за ним перейшов у надважку вагу.
Енді Руїс володів титулами IBF, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у 2019 році. Їх американець сенсаційно відібрав у Ентоні Джошуа, однак потім програв британцю у реванші.
Зараз усі ці пояси належать Олександру Усику.
- Нагадаємо, 27 січня IBF запропонувала Мурату Гассієву та Енді Руїсу провести бій з Філіпом Хрговічем за звання обов'язкового претендента на титул.
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