Росіянин, який прагнув реваншу з Усиком, відмовився від бою за право зустрітися з українцем

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у twitter.

За його інформацією, Гассієв відмовився битися з Хрговічем за звання обов'язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі через травму.

Таким чином єдиним претендентом на поєдинок з хорватом залишився американець Енді Руїс.

Мурат Гассієв у 2018 році програв Олександру Усику в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Після цього росіянин неодноразово заявляв про бажання зустрітися з українцем у реванші та слідом за ним перейшов у надважку вагу.

Енді Руїс володів титулами IBF, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у 2019 році. Їх американець сенсаційно відібрав у Ентоні Джошуа, однак потім програв британцю у реванші.

Зараз усі ці пояси належать Олександру Усику.

