Росіянка пішла з журі міжнародної книжкової премії через протести низки країн
Російська ілюстраторка Анастасія Архипова пішла з посади голови журі міжнародної літературної премії Ганса Крістіана Андерсена через протести низки країн
Про це було оголошено у пресрелізі Міжнародної ради з дитячої літератури (IBBY), яка вручає премію
Зазначається, що Архипова подала у відставку через "реакцію світу". Раніше повідомлялось, що локальні представництва організації IBBY Швеції, Фінляндії, Норвегії, Бельгії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови та України намагалися домогтися відставки Архипової.
"Оскільки вона (Архипова - прим. ред) усвідомлює важливість роботи IBBY та авторитет премії у світі, вона подала у відставку з посади голови журі, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виконавчий комітет призначив колишнього виконавчого директора IBBY Ліз Пейдж
керувати журі у 2024 році в якості тимчасового голови.
IBBY наголошує, що засуджує військову агресію Росії проти України та підтримує українське представництво премії.
"На сьогодні IBBY зробила дві публічні заяви, що підтверджують цю позицію, а також
активно підтримує проєкти, які допомагають українським біженцям у Польщі", - йдеться у пресрелізі.
У вересні 2022 року Анастасія Архипова була обрана головою журі премії імені Андерсена 2024 року під час 38-ої генеральної асамблеї IBBY.
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