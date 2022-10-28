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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Російська агресія проти України — це масштабована спроба придушити Майдан

Олег Манчура
28 жовтня, 2022 п'ятниця
12:08
Погляд Олег Манчура

Десь до осені здавалося, що Путін відповзе, продасть поразку за перемогу, закошмарить РФ, перетворить її в православну КНДР, подовжить її агонію на років 10, а може і 30. А потім він включив ядерний шантаж

Все закінчиться до весни. Найпевніше січень-лютий.

Ні-ні, боронь Боже, це ніякий не прогноз чи спроба аналітики.

І не арєстовічь-стайл.

Хіба можна серйозно розглядати поведінкові сценарії тих, хто вирішив провести десатанізацію?

Я коли це прочитав, то навіть Дімон-алкаш з трубами Апокаліпсиса якось вмить побляк.

Тут радше така дуже невловна, непевна та й взагалі химерна штука як відчуття.

Навіть не інтуїція, це не те. А якась суміш емоції та раціонального досвіду.

Путін взимку, Путін навесні, Путін влітку і Путін восени це абсолютно різні путіни.

 Так само як Янукович до розгону Євромайдану, до першої силової акції 11 грудня, до Вогнехреща, і до спроби розстріляти Революцію Гідності — це різні януковичі.

Російська агресія проти України — це масштабована спроба придушити Майдан.

Просто тепер Майдан як простір вільних людей — вся нація та країна.

Нема ніякої спіралі в історії, це хірня.

Але існує базовий набір сценаріїв — і знову ж таки, не через те, що Хтось Десь магічним чином їх написав.

Просто люди за всю свою історію поводяться більш-менш однаково в певних ситуаціях.

Міняються обставини, технології, способи організації суспільного життя, але згрубша все рухається в такт базовим людським інстинктам, які мало змінилися з часів палеоліту.

Саме тому, а не через те, що Янукович і вперше, і вдруге впав взимку; і вперше, і вдруге Україна перемогла взимку — взимку мав би впасти Путін і мала б втретє перемогти Україна.

В листопаді 2013 влада Януковича виглядала міцною, як ніяка до того в Україні — ні Кучма, ні навіть Щербицький не мали такого моноліту.

В лютому 2022 такою самою виглядала влада Путіна — ні Брежнєв, ні Хрущов не мали такого широкого коридору та лояльності, хіба Сталін.

До Вогнехреща здавалося, що Янукович має шанс зберегти свою владу — для цього треба лише трошки поступитися.

Що там вимагав Майдан? Відставку Захарченка та Азарова?

До літа здавалося, що Путін збереже владу і навіть вийде на якусь ширшу угоду з Заходом, а також з Києвом, який через стамбульський договорняк був готовий до цього.

Що там просили? Вивести війська на межі 24 лютого? Всього лише.

Але ні в першому випадку, ні в другому Путін (а це він, а не якийсь пахолок Янукович, ухвалював рішення у 2013/14) не зміг зробити півкроку назад, аби не втратити все.

І навіть після вбивства Нігояна та радикалізації протесту для Януковича лишався шанс пролонгувати свою владу — після виборів, і цю угоду йому пропонували як західні міністри, так і наша опозиція.

А далі були розстріли й влада Януковича впала в одну ніч.

Десь до осені ще здавалося, що Путін якось відповзе, продасть поразку за перемогу, закошмарить РФ, перетворить її в православну КНДР, подовжить її агонію на років 10, а може і 30.

А потім він включив ядерний шантаж.

Ні, це ще не розстріли на Майдані, але Путін йде до цього.

І радше за все ухвалить найгірше рішення, як і в лютому 2014 року.

Правда, не думаю, що воно стане катастрофою, але не через байку про скількись там рівнів підтверджень ядерної атаки.

Тут якраз збоїв не буде — всі ключі спрацюють.

Ну, хіба американці та китайці до того часу тупо куплять Шойгу чи Герасимова.

Радше за все Путін у своєму стилі сцикуна наважиться хіба на демонстраційне застосування ядерки, або ж втрутиться Провидіння чи іншими словами — традиційне русскоє распізд***тво.

Тільки хоч би що там було — навіть якщо не полетить, але наказ буде віддано, то це стане для Путіна тим самим, що й для Януковича 18/21 лютого 2014.

От лише не факт чи Китай прийме Путіна так, як Росія прийняла Януковича.

Радше за все станеться те, чого той найбільше боїться — його фізично кінчать.

Це буде так само банально, одного вечора, як втеча Януковича.

Несподівано. Просто нитка — обірветься, не витримає підвішеного каменя.

А далі вже буде кінець РФ: дезінтеграція, демілітаризація, денуклеаризація, деісторизація, дерусифікація, денацифікація.

Десатанізація також буде: РПЦ все ж ліквідують.

Ядерний шантаж став розвилкою не лише майбутнього Путіна, але й Росії.

До цього були різні варіанти для Кремля, і не найгірші, тепер уже ні.

Логіка перманентної ескалації, за якою Путін спочатку вів Януковича, а тепер біжить сам — небезпечна тим, що інша сторона може не злякатися і так само вперто йти вперед.

Блеф — це взагалі небезпечна штука, бо може виявитися, що в барабан хтось поклав усі патрони.

Так "русская рулєтка" в якусь мить може стати китайською.

Я не знаю, чи так буде: вже точно не так дослівно, як нафантазував.

Може, просто видаю бажане за дійсне, і РФ ще проіснує багато десятиліть, а Путін помре в глибокій старості в мирному сні.

Але ось це реактивне пришвидшення подій, диспозиції сторін, їхні ресурсні бази все ж створюють якесь марево, через яке проглядається близький фінал.

Через кульмінацію ескалації, яка таки не може бути нескінченною.

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

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війна з Росією
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