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Російська армія атакувала 10 областей України: за добу загинули 4 людини, 20 поранено

3 вересня, 2023 неділя
09:40
Війна з Росією обстріл Харківщини

Російські окупанти протягом доби 2 вересня атакували 10 українських областей. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 людей, ще 20 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 11 обстрілів, зокрема, обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та гранатометів. У селі Гремʼяч Новгород-Сіверської громади пошкоджено будинок. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Свеської громади.Минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Також вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. По місту Середина-Буда армія РФ здійснила мінометний обстріл, унаслідок чого отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено приміщення будинку культури й автомобіль.

Також росіяни вдарили з артилерії, унаслідок чого отримали поранення 4 цивільні особи, одна людина загинула. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння. Крім того, по місту Середина-Буда противник здійснив обстріл БПЛА, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу.

Дніпропетровщина: сьогодні під ранок окупанти гатили по Нікопольщині, застосувавши важку артилерію та "гради"с- поцілили по Покровській сільській громаді. Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури, чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей не зачепило.

Також вчора від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Унаслідок атаки постраждали четверо людей - чоловіки 40, 52 та 63 років і 60-річна жінка. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Крім того, вчора ПВК "Схід" збили ворожий безпілотник в небі над Криворізьким районом. 

Запорізька область: росіяни гатили по 25 населених пунктах Василівського та Пологівського районів області, унаслідок чого пошкоджено 21 об'єкт цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка Чугуївського району, Потихонове Куп'янського району. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.

Луганщина: загарбники знову активізувалися біля Новоєгорівки, а в районі Білогорівки та М’ясожарівки завдали авіаційних ударів. Від артилерійських влучань противника постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: під вогнем рашистів опинилися 8 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Красногорівка, села Урожайне і Предтечине, внаслідок чого пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, 20 могил на міському цвинтарі, дорожнє покриття. Загалом на Донеччині за добу двоє людей загинуло, двоє поранених.

Миколаївщина: вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БПЛА Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 25 "шахедів", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 79 обстрілів, з них 4 - по Херсону. Рашисти поцілили  у райони 30 населених пунктів області та релігійну споруду в місті Херсоні. Внаслідок нічних обстрілів міста Херсон постраждала 69-річна жінка - у неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Після полудня окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці Бериславського району. Через удар пошкоджено низку будинків у селі. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одного 42-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Також постраждав 57-річний чоловік - у нього множинні осколкові поранення. Крім того, у Білозерці внаслідок прямого попадання ворожого снаряду в будинок поранення отримав 68-річний чоловік. 

  • У ніч на неділю, 3 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для атаки портової інфраструктури Одеської області, внаслідок чого постраждали 2 людини. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди".
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
ракетний удар
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