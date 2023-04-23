Російська армія обстріляла з мінометів Херсон: загинув 80-річний чоловік
Внаслідок обстрілу Херсона у неділю, 23 квітня, загинув 80-річний чоловік
Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - йдеться у дописі.
- За минулу добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, загалом випустивши 236 снарядів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені.
- У неділю, 23 квітня, росіяни обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонщини. Внаслідок обстрілу дві жінки зазнали поранень.
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