Про це повідомив у telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - йдеться у дописі.