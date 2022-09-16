Про це в інтерв'ю Reuters заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Російська армія наразі зазнала значних втрат - як у живій силі, так і в техніці", - заявила Ламбрехт.

"Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби не відповідає дійсності", – додала вона і зазначила, що РФ потрібно відремонтувати багато техніки та важко набирати достатню кількість нового персоналу.

"Буде дуже цікаво побачити, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, ймовірно, думали спочатку", - зазначила міністерка.

Проте у той же час Ламбрехт високо оцінила сміливість росіян, які публічно критикували Путіна, хоча зазначила, що не очікує, що таке інакомислення буде достатнім, щоб спричинити падіння Путіна в короткостроковій перспективі.

Також Ламбрехт заявила, що Берлін готовий довгостроково підтримувати Київ.

Нагадаємо, що 15 вересня урядова коаліція Німеччини ухвалила не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Також 15 вересня народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що російська армія втрачає наступальний потенціал на всіх ділянках фронту.

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