Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсона. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранення ніг дістав 50-річний чоловік. В ОВА повідомили, що йому викликали "швидку".

Крім цього, окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні.

"Через обстріл багатоповерхівки двоє мирних людей – поранені. Їх шпиталізували до лікарні", - повідомили в Херсонській ОВА.