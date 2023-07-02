Російська армія знову обстріляла Херсон, троє людей постраждали
У неділю, 2 липня, російські війська вдарили по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу троє мешканців отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсона. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранення ніг дістав 50-річний чоловік. В ОВА повідомили, що йому викликали "швидку".
Крім цього, окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні.
"Через обстріл багатоповерхівки двоє мирних людей – поранені. Їх шпиталізували до лікарні", - повідомили в Херсонській ОВА.
- За минулу добу 1 липня російські війська завдали ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 13 людей дістали поранення, 1 людина загинула. Зокрема, внаслідок влучання в будинок у Херсоні поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Також унаслідок обстрілу обласного центру важкі травми отримала 72-річна жінка, її госпіталізували.
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