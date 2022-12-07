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Російська артилерія обстріляла понад 10 населених пунктів на Херсонщині

7 грудня, 2022 середа
18:31
війна з Росією Херсонська область

За день, 7 грудня, від російської артилерії постраждали понад 10 населених пунктів у Херсонській області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Надалі зберігається загроза ворожих  ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області. 

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області. 

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. 

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Вугледар,  Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. 

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.

  • Нагадаємо, загалом за добу 6 грудня війська РФ здійснили 10 ракетних та 33 авіаційних удари, а також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

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