Російська авіація бомбардувала табори опозиції в Сирії, є загиблі

Про російську атаку повідомили очевидці та рятувальники, передає Голос Америки.

Свідки кажуть, що військові літаки за підтримки артилерії сирійської армії також скинули бомби на ліси поряд із тимчасовими таборами на захід від Ідліба.

Своєю чергою Служба цивільної оборони опозиції повідомила, що серед загиблих внаслідок ударів по переповнених таборах були троє дітей та жінка; понад 70 людей було поранено та доставлено до польових шпиталів.

Росія та її сирійські союзники, які заявляють, що їхніми мішенями є притулки озброєних угруповань, і заперечують, що завдають ударів по цивільних особах, не прокоментували те, що сталося.

У контрольованому опозицією густонаселеному районі вздовж сирійсько-турецького кордону живуть понад 4 млн людей. Більшість із них опинились там внаслідок військових дій під керівництвом РФ, спрямованих проти сирійської опозиції.

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