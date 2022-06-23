Наступ армії РФ в Україні може сповільнитися через брак ресурсів, - Джонсон
Розвідка Великої Британії вважає, що темпи війни в Україні сповільниться в найближчі кілька місяців, оскільки армія РФ вичерпує свої ресурси
Про це пише Reuters з посиланням на слова Бориса Джонсона під час інтерв'ю в різних газетах.
Прем'єр-міністр сказав, що війська РФ просуваються вперед на Донбасі, завдаючи руйнувань, але дорогою ціною солдатів і зброї.
"Однак наша служба оборонної розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до точки, коли більше не буде ніякого руху вперед, оскільки вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку. Я буду аргументувати це на саміті "Великої сімки" (у Німеччині на вихідних) Наскільки українці мають можливість почати контрнаступ, це потрібно підтримати. Технікою, яку вони від нас вимагають", - сказав Джонсон в інтерв'ю.
На запитання, як виглядатиме перемога України чи провал Путіна, Джонсон сказав: "Щоб ми принаймні відновили статус-кво, який був до 24 лютого".
- 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.
- 19 червня Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України.
- 21 червня прем'єр-міністр заявив, що будь-які поступки партнерів Москві призведуть до "катастрофи".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе