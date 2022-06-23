Наступ армії РФ в Україні може сповільнитися через брак ресурсів, - Джонсон

Про це пише Reuters з посиланням на слова Бориса Джонсона під час інтерв'ю в різних газетах.

Прем'єр-міністр сказав, що війська РФ просуваються вперед на Донбасі, завдаючи руйнувань, але дорогою ціною солдатів і зброї.

"Однак наша служба оборонної розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до точки, коли більше не буде ніякого руху вперед, оскільки вона вичерпала свої ресурси. Тоді ми повинні допомогти українцям змінити динаміку. Я буду аргументувати це на саміті "Великої сімки" (у Німеччині на вихідних) Наскільки українці мають можливість почати контрнаступ, це потрібно підтримати. Технікою, яку вони від нас вимагають", - сказав Джонсон в інтерв'ю.

На запитання, як виглядатиме перемога України чи провал Путіна, Джонсон сказав: "Щоб ми принаймні відновили статус-кво, який був до 24 лютого".

17 червня прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.

19 червня Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України.

21 червня прем'єр-міністр заявив, що будь-які поступки партнерів Москві призведуть до "катастрофи".

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