Російська компанія "Новатек" заявила, що їхні вагони з газом, які застрягли у Польщі, можуть вибухнути
Російська приватна газова компанія "Новатек" заявила про можливий вибух її вагонів, які зупинилися через санкції Польщі
Про це йдеться у заяві компанії, передає НВ Бізнес.
У Новатеку заявили, що 500 залізничних вагонів компанії зі зрідженим нафтовим газом, які перебувають у Польщі, можуть вибухнути.
"У зв'язку з фізико-хімічними властивостями газу, у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а значить, і підвищення тиску газу у вагонах можливий мимовільний викид газу в атмосферу", - заявили в компанії.
У Новатеку просять вжити заходів для того, щоб доставити ці вагони з газом на термінали.
- Польща схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов російський Газпром, а також чимало російських та білоруських олігархів, загалом 50 юридичних та фізичних осіб.
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