Про це "Радіо Свобода" заявила українська письменниця Оксана Забужко.

"Я відмовилась брати участь у програмі разом із російським письменником Борисом Акуніним. Аргументом організаторів було те, що Акунін виступає проти Путіна. І це насправді тоді був дуже серйозний виклик – пояснити людині, що не досить бути проти Путіна, треба бути ще проти російської імперії. І це забрало деякий час, щоби сформувати дискурс: дайте говорити нарешті і українцям, ви слухали росіян, даруйте, 300 років", - сказала вона.

За її словами, цивілізованому світові немає про що говорити з представниками країни, в якій назрів фашизм.

"Ви бачите вислід російської культури в Бучі, Ірпені, Маріуполі, кого виховала ця культура, то що ще хочете почути від цих людей, які, перепрошую, за 30 років не потрафили вас навіть попередити про те, що в них у країні зріє фашизм? Куди ви їх запрошуєте тепер, коли вже пізно?" - сказала Забужко.

Вона наголосила на марності дискусій щодо "поганих" і "хороших" росіян.

"Російська культура як така втратила право голосу на рівні з українцями. Це теж частина, що називається наративною війною", - резюмувала письменниця.