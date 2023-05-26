Російська культура як така втратила право бути почутою, - Забужко
Російська культура втратила право голосу після початку повномасштабної війни в Україні. Росіян не повинні запрошувати до виступів на міжнародних майданчиках
Про це "Радіо Свобода" заявила українська письменниця Оксана Забужко.
"Я відмовилась брати участь у програмі разом із російським письменником Борисом Акуніним. Аргументом організаторів було те, що Акунін виступає проти Путіна. І це насправді тоді був дуже серйозний виклик – пояснити людині, що не досить бути проти Путіна, треба бути ще проти російської імперії. І це забрало деякий час, щоби сформувати дискурс: дайте говорити нарешті і українцям, ви слухали росіян, даруйте, 300 років", - сказала вона.
За її словами, цивілізованому світові немає про що говорити з представниками країни, в якій назрів фашизм.
"Ви бачите вислід російської культури в Бучі, Ірпені, Маріуполі, кого виховала ця культура, то що ще хочете почути від цих людей, які, перепрошую, за 30 років не потрафили вас навіть попередити про те, що в них у країні зріє фашизм? Куди ви їх запрошуєте тепер, коли вже пізно?" - сказала Забужко.
Вона наголосила на марності дискусій щодо "поганих" і "хороших" росіян.
"Російська культура як така втратила право голосу на рівні з українцями. Це теж частина, що називається наративною війною", - резюмувала письменниця.
- Раніше російський письменник Борис Акунін пророкував революцію в РФ після війни з Україною.
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