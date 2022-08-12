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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ, - юристка Загребельська
Ексклюзив

Російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ, - юристка Загребельська

12 серпня, 2022 п'ятниця
22:24
війна з Росією путін

Державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр. Агія Загребельська вважає, що Росія не зможе компенсувати витрати на війну торгуючи нафтою

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська нафта торгується зі знижками по всьому світу. Тобто на сьогодні російська нафта стала токсичною навіть для партнерів РФ. Індія, Китай та інші країни, які досі купують російську нафту, розуміють, що Росії немає куди її більше продавати. Через чотири місяці в Росії буде ще складніша ситуація з нафтою, оскільки санкції запрацюють на повну потужність. Тобто ось ці чотири місяці є останньою можливістю для Росії вторгувати бодай щось за нафту і там це розуміють", - пояснила Загребельська.

Юристка зауважила, що Росії стає складніше фінансувати війну, яку вона розпочала проти України.

"Те, що Росія буде заробляти на нафті після грудня цього року аж ніяк не компенсує її витрати, які вона несе на війні проти України. І в Росії це прекрасно усвідомлюють. З кожним днем Російській Федерації стає все складніше фінансувати війну", - додала вона.

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Росія
Китай
Індія
нафта
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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