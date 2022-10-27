Російська омбудсменка всиновила викрадену з Маріуполя дитину. МЗС України ініціює відкриття справи
МЗС України ініціює відкриття справи проти російської омбудсменки Марії Львової-Бєлової, яка незаконно всиновила викрадену з Маріуполя дитину
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У повідомленні йдеться, що російська уповноважена з прав дитини також заявила про сприяння незаконному всиновленню у РФ ще близько 350 дітей з тимчасово окупованих територій Донбасу.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціює відкриття кримінальної справи проти Львової-Бєлової. МЗС також зазначає, що це грубе порушення Женевської конвенції, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенції ООН про права дитини.
Міністерство наголошує, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль аби повернути незаконно вивезених та всиновлених в Росії українських дітей.
"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - пише МЗС.
- 23 жовтня стало відомо, що росіяни незаконно утримують українських дітей з Енергодару в Краснодарському краю РФ.
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