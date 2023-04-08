Російська ППО може намагатися прикрити лише Путіна, - Фейгін
Протиповітряна оборона РФ може мати задачу прикривати лише диктатора Володимира Путіна та цінні військові об'єкти, окрім роботи на фронті
Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.
"Російська ППО завжди була жахлива, то все були казочки про її ефективність. ППО, яка вона є, дійсно розташована в місцях резиденцій Путіна, не лише де він перебуває, – все стягнуто туди. Так, на лінії розмежування, на фронті, на кордоні Росії з Україною основні засоби розташовані", - зазначив він.
Фейгін наголосив, що територія Росії величезна, всього не прикриєш.
"Можливо, вони навіть не намагаються все прикрити – їм треба прикрити лише Путіна та якісь цінні для них військові об’єкти. А все решта, той «панцир», який вони встановили на будівлі генштабу на Фрунзенській набережній, – ну то й що? Ну, влучать у генштаб, уб’ють генштабістів – хіба Путіну це не байдуже?", - підсумував опозиціонер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе