Про це повідомляє INTERFAX.RU.

Як йдеться у повідомленні, у тимчасово окупованому Донецьку на міні підірвалася російська пропагандистка Земфіра Сулейманова.

"У Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні ПФМ "Пелюсток" поранено дівчину 1997 р.н. - репортерка російського телеканалу "RT" (Russia Today). Від отриманих поранень померла в лікарні", - пише російське видання.

Також зазначається, що на сьогодні, 16 серпня, в тимчасово окупованому Донецьку зареєстровано вже 45 випадків підриву цивільних осіб на протипіхотних мінах тиску ПФМ.

Як пише INTERFAX.RU, у пропагандистському каналі RT заперечують, що журналістка у них працювала.

"Ряд ЗМІ поширили інформацію, що загибла на Донбасі волонтерка і журналістка Земфіра Сулейманова була співробітницею RT. Це не так: дівчина ніколи не працювала на нашому телеканалі. Ми висловлюємо співчуття родичам та близьким загиблої", - сказали у RT.

З телеграму самої Земфіри Сулейманової відомо, що вона приїхала у тимчасово окупований Донецьк ще 6 серпня.

"Хотілося б робити вилазки в подібні райони набагато частіше, але для цього потрібні кошти і сама гуманітарка, власне. Тому закликаю активно донатити на добру справу", - написала пропагандистка 8 серпня у телеграмі.

Центр протидії дезінформації виявив нові фейки та маніпуляції, які поширюють окупанти у своїх пропагандистських ЗМІ.

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