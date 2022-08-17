Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у власному фейсбуці.

"Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України", - йдеться у коментарі.

У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

Ніколенко додав, що Deutsche Welle – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

"Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW", - йдеться у заяві.

11 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад з туристичною метою. "Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - сказав він. За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb