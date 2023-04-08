У президента є усі можливості видати укази про позбавлення громадянства цих осіб після перевірки інформації так, як він чинив раніше. Це припустимо і потрібно під час війни.

Але у демократичній країні закон не має бути вибірковим. Надання і позбавлення громадянства - не спосіб заохочення друзів і покарання ворогів. Це високий інституційний акт, де президент діє не як цар, а як представник нації.

Це питання, яке давно потребує законодавчого вирішення. Воно не є простим, бо у деяких випадках необхідно змінити Конституцію. За умов політичного консенсусу це можливо.

Я б для початку оголосив термін, у який усі, хто має паспорти держави агресора і її союзників (членів одкб) мали б задекларувати наявність таких паспортів і засвідчити, що написали заяви про позбавлення інших громадянств. Не завжди наші вороги будуть задовольняти такі заяви. Але це була б інформація для наших безпекових служб особливо при кадрових призначеннях.

Тих, хто цього не зробив у разі надходження такої інформації після строку умовної паспортної амністії можна позбавляти громадянства.

А далі потрібно серйозно змінювати законодавчу базу. У Німеччині, наприклад, подвійне громадянство заборонене, але є винятки для країн ЄС та деяких пострадянських країн, серед яких Україна. А в Ізраїлі дозволене. Від цього безпека Ізраїлю не страждає. Бо сама процедура набуття Ізраїльського громадянства є непростою.

Ми мали б визначити список країн, громадянство яких не суперечило б українському. Наприклад, це могло б діяти для громадян країн ЄС, США, Канади, деяких інших країн, де проживає українська діаспора (окрім ворожих країн). Звичайно, для отримання українського громадянства потрібно довести українське походження, скласти іспити зі знання мови, історії нашої держави і Конституції та прожити в Україні 5 років.

Є багато нюансів і над ними можна і потрібно працювати.

Що ж до лідерів РПЦ в Україні, то після відомих прецедентів дивно буде, якщо президент у разі підтвердження інформації з медіа про їхнє російське громадянство, не позбавить їх громадянства українського. Адже йде війна.