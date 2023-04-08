Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Російське громадянство високого духовенства РПЦ в Україні (УПЦ МП) обурює
OPINION

Російське громадянство високого духовенства РПЦ в Україні (УПЦ МП) обурює

Микола Княжицький
8 квітня, 2023 субота
08:09
Погляд Микола Княжицький

Це є порушенням закону і, очевидно, громадянської етики. Це жахливо під час війни. Нагадаю, що і до війни подвійне громадянство було заборонене

У президента є усі можливості видати укази про позбавлення громадянства цих осіб після перевірки інформації так, як він чинив раніше. Це припустимо і потрібно під час війни.

Але у демократичній країні закон не має бути вибірковим. Надання і позбавлення громадянства - не спосіб заохочення друзів і покарання ворогів. Це високий інституційний акт, де президент діє не як цар, а як представник нації.

Це питання, яке давно потребує законодавчого вирішення. Воно не є простим, бо у деяких випадках необхідно змінити Конституцію. За умов політичного консенсусу це можливо.

Я б для початку оголосив термін, у який усі, хто має паспорти держави агресора і її союзників (членів одкб) мали б задекларувати наявність таких паспортів і засвідчити, що написали заяви про позбавлення інших громадянств. Не завжди наші вороги будуть задовольняти такі заяви. Але це була б інформація для наших безпекових служб особливо при кадрових призначеннях.

Тих, хто цього не зробив у разі надходження такої інформації після строку умовної паспортної амністії можна позбавляти громадянства.

А далі потрібно серйозно змінювати законодавчу базу. У Німеччині, наприклад, подвійне громадянство заборонене, але є винятки для країн ЄС та деяких пострадянських країн, серед яких Україна. А в Ізраїлі дозволене. Від цього безпека Ізраїлю не страждає. Бо сама процедура набуття Ізраїльського громадянства є непростою.

Ми мали б визначити список країн, громадянство яких не суперечило б українському. Наприклад, це могло б діяти для громадян країн ЄС, США, Канади, деяких інших країн, де проживає українська діаспора (окрім ворожих країн). Звичайно, для отримання українського громадянства потрібно довести українське походження, скласти іспити зі знання мови, історії нашої держави і Конституції та прожити в Україні 5 років.

Є багато нюансів і над ними можна і потрібно працювати.

Що ж до лідерів РПЦ в Україні, то після відомих прецедентів дивно буде, якщо президент у разі підтвердження інформації з медіа про їхнє російське громадянство, не позбавить їх громадянства українського. Адже йде війна.

 

Статті
Новини
Верховна Рада
РПЦ
УПЦ МП
війна з Росією
Читайте також:
6 квітня, 2023 четвер
У Сербії відбулося судове засідання в справі ексгенерала СБУ Наумова
Автор Тетяна Шустрова
6 квітня, 2023 четвер
НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв
7 квітня, 2023 п'ятниця
Слідчі знайшли сліди вибухівки на судні, яке пов'язують з диверсією на "Північних потоках", - NYT
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 квітня
08:27
Ворог за добу 71 раз обстріляв Херсонщину: восьмеро людей дістали поранення
08:19
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 570 військових РФ, 3 танки та 5 артсистем
08:00
OPINION
Анатолій Амелін
Підступний штучний інтелект: у кого машина забере роботу?
06:48
кібербезпека
У квітні НАТО проведе в Естонії найбільші у світі навчання у сфері кібербезпеки
06:42
авіація ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, знищили штурмовик Су-25 та 7 БпЛА
06:22
Джо Байден
Байден продовжив дію найперших санкцій проти РФ ще на рік
05:59
Ентоні Блінкен
Росія поки не готова до конструктивних переговорів щодо війни в Україні, - Блінкен
05:34
Тайвань
Пентагон планує щорічно виділяти $3 млрд військової допомоги Тайваню
05:07
КНДР
КНДР знову запустила підводний безпілотник, здатний нести ядерне озброєння
04:39
Зафіксовано 12 обстрілів та 125 прильотів: Росія впродовж дня тероризувала Сумщину
04:11
наступ ЗСУ
Витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ, - ISW
03:43
Стівен Кінґ
"Бережіть Україну в своїх серцях і думках": Стівен Кінг закликав не піддаватись на спокуси фальшивих миротворців
03:15
Двоє людей загинули, ще понад мільйон залишилися без світла після того, як крижаний шторм вразив дві найбільш населені провінції Канади
Крижаний шторм у Канаді: двоє людей загинули, понад мільйон - без світла
02:47
Пентагон
У США виявили новий витік секретних документів, що стосуються, зокрема, й України, - ЗМІ
02:19
Лідери обох партій Сенату США закликали РФ звільнити репортера WSJ
01:51
великодній кролик
У Бельгії конфіскували партію екстазі під виглядом великодніх кроликів
01:23
Уражені "Росатомом"
Польща і країни Балтії пропонують компромісний варіант внесення Росатому у новий пакет санкцій ЄС
00:55
"Україна на порозі членства в НАТО": Кулеба озвучив очікування від саміту Альянсу у Вільнюсі
00:52
фейк
Міноборони РФ анонсувало провокацію з хімічною зброєю на Сумщині
00:41
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Нерозв'язані проблеми з Тайванем коштуватимуть Сі Цзіньпіну дуже дорого, - аналітик з Китаю
00:28
Хресна дорога у Ватикані 2023 року
У Ватикані поєднали розповіді дітей з України та Росії на Хресній дорозі
00:09
У Тель-Авіві озброєний чоловік в'їхав у натовп туристів, є загиблий і постраждалі
2023, п'ятниця
7 квітня
23:59
Мілан, Тео Ернандес, Серія А, чемпіонат Італії
"Мілан" сенсаційно втратив очки у матчі з "Емполі" в Серії А
23:41
Ексклюзив
Україна - НАТО
Путін вже програв Україну в НАТО, - військовий експерт Мусієнко
23:35
У Чорному морі чергує підводний ракетоносій росіян, потенційний залп "калібрів" зменшився до чотирьох
23:06
Володимир Зеленський
Зеленський проанонсував санкції проти осіб, які працюють на агресію
23:04
Оновлено
Митрополіт Онуфрій
У митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ. В УПЦ МП відреагували
22:57
Оновлено
Володимир Зеленський
В Україні запроваджують нову традицію - Іфтар під час священного для мусульман Рамадану, - Зеленський
22:53
Кремль
Високопоставленим чиновникам РФ заборонили виїзд з країни без дозволу прем'єра, - росЗМІ
22:40
У Новій Каховці окупанти закопують посеред вулиць бочки з невідомим умістом, - депутат
22:37
Асока
Вийшов трейлер серіалу "Асока" всесвіту "Зоряних війн" і "Мандалорця", прем'єра – в серпні
22:26
На Харківщині вибухнув невідомий предмет: поранено трьох людей
22:19
кібератаки
США обмірковують можливість заходів щодо російської "Лабораторії Касперського", - WSJ
22:06
Баварія, Ліга чемпіонів
"Баварія" підготувала революційну форму на наступний сезон
21:59
Ексклюзив
російські війська окупанти
Росіяни на Запорізькому напрямку та в Криму не припиняють покращувати оборону в очікуванні контрнаступу ЗСУ, - полковник Дмитрашківський
21:55
Україна ЄС
Уряд схвалив документ, який наблизить Україну до "роумінгового безвізу" з ЄС
21:52
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не повинна здогадатися головний напрям контрнаступу до його початку: військові підсумки тижня
21:51
ЗСУ
Петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
21:37
електроенергія
Міненерго оголосило, що Україна відновлює експорт електроенергії
21:27
Концерн PGZ та Укрбронпром створили центр з ремонту українських танків Т-64 у Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV