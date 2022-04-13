Російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни назавжди залишить міжнародну арену, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдалися. Я вдячний усім нашим захисниками і захисницям. Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - йдеться у зверненні президента.





13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський агресор намагається забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни, з територій, які вона тимчасово окупувала.

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