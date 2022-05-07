Російське міністерство промисловості та торгівлі випустило наказ, який дозволить обходити санкції через треті країни, - Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.



"Якщо пояснити простими словами - якщо автомобілі Tesla з лого компанії були направлені на продаж в умовному Казахстані, то на Росії їх реалізація вважається порушенням прав правовласника", - роз'яснює Єрмак.



Відповідно до нового наказу, ввіз до Росії товарів, які розраховані на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не буде визнаватися порушенням його прав.

"Таким рішенням РФ хоче відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, які пішли з Росії, через інші країни", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські підприємства скаржаться на те, що дії їхніх держслужбовців підсилюють ефект міжнародних санкцій.В результаті "боротьби" з економічними санкціями передбачається відтік виробництва в Китай.

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