Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.



"Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас - у рази гірше за санкції", - йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" заступнику керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям Сергія Собяніна.

В результаті "боротьби" з економічними санкціями передбачається відтік виробництва в Китай.



"Завдяки внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загидять кислотою великі території", - йдеться в повідомленні української розвідки.