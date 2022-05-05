Російські підприємства скаржаться на те, що дії їхніх держслужбовців підсилюють ефект міжнародних санкцій, – українська розвідка
Діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилює кризові явища в Росії
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
"Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас - у рази гірше за санкції", - йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" заступнику керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям Сергія Собяніна.
В результаті "боротьби" з економічними санкціями передбачається відтік виробництва в Китай.
"Завдяки внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загидять кислотою великі території", - йдеться в повідомленні української розвідки.
- Президент Світового банку зазначив, що Путін може втратити цілі ринки. За його словами, насамперед і особливо найбідніших вдарить подальше зростання цін на енергоносії. Другою великою проблемою буде подальше зростання цін на продовольство, які раніше знаходилися на рекордно високих рівнях.
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