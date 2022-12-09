Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Російське населення готове до внутрішніх репресій, - кандидатка історичних наук Слободянюк
Ексклюзив

Російське населення готове до внутрішніх репресій, - кандидатка історичних наук Слободянюк

9 грудня, 2022 п'ятниця
13:54
війна з Росією путін, санкції

Політологиня та кандидатка історичних наук Еліна Слободянюк вважає, що російське населення підтримує та готове до репресивних дій щодо певних категорій громадян

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни внутрішньо вважають, що потрібно переходити до репресій всередині країни. Вони звикли до того, що вони існують в репресивній системі. Росіяни вже хочуть когось покарати за власні біди. Тому, я переконана, що, як тільки послабиться влада Путіна, в Росії буде кілька категорій людей, яких будуть цілеспрямовано нищити. Зокрема, євреї, оскільки в росіян так заведено", - пояснила Слободянюк.

Кандидатка історичних наук переконана, що однією з категорій громадян, які можуть зазнати репресій в Росії, можуть бути геї.

"Також під репресії в Росії можуть потрапити геї. Для нас це не важливо, проте Росія увійшла в пʼятірку, в яких все ще "розцвітає" епідемія ВІЛ/СНІДу. Тому, я впевнена, що тільки в Росії виникне питання про СНІД, то росіяни будуть звинувачувати в цьому геїв", - додала вона.

  • 9 грудня в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Росія
Володимир Путін
тероризм
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
8 грудня, 2022 четвер
Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
Олександр Усик
7 грудня, 2022 середа
Усик проанонсував бій проти Ф'юрі
9 грудня, 2022 п'ятниця
В ISW сказали, кого Путін намагається ввести в оману, коли говорить про різні цілі в Україні
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
14:08
Велика Британія
Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників
14:04
Володимир Зеленський
Не бачимо рішучості та конкретних дій від Червоного Хреста, - Зеленський про діяльність МКЧХ
14:02
Канада
Канада запровадила нові санкції для РФ, Ірану та М'янми через порушення прав людини
14:02
OPINION
Євген Магда
Про операцію "Гнів Божий" в українському виконанні
13:59
погода мокрий сніг зима
Сильні дощі, мокрий сніг та туман. В Україні оголосили штормове попередження
13:59
Бандера і гейтери, євнух для українки і ваш власний наркотик – 5 незвичайних книг, які зігріють взимку
13:55
Провідний вітчизняний виробник залізорудної продукції компанія Ferrexpo опублікувала перший звіт у рамках глобальної ініціативи зміни клімату
13:47
Бріджит Брінк
США та країни G7 підтримують формулу миру Зеленського, адже це може бути потенційним планом закінчення війни, - Брінк
13:39
на фото САУ
Німеччина передасть Україні новий пакет озброєння, зокрема 18 САУ RCH-155
13:35
СБУ
СБУ затримала колаборанта, який знеструмив частину Донеччини та перенаправив енергію на потреби РФ
13:14
Понад 60% російських ударів по Україні були спрямовані на цивільні об'єкти, - Зеленський
13:10
пшениця зерно
"Зерновим коридором" із порту Одеса вийшов балкер із 25 тис. тонн пшениці для Сомалі
13:07
Клондайк
Українська стрічка "Клондайк" увійшла до лонгліста на "Оскар"
12:59
Ексклюзив
Віктор Орбан
Угорщина прагне заблокувати не так голосування щодо України, як усі рішення Заходу, - директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Тужанський
12:56
Українські ІТ-фахівці можуть навчати військових НАТО ,- заступниця Державного секретаря США
12:53
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган має намір обговорити з Путіним і Зеленським світову продовольчу кризу
12:43
Іван Федоров, мер Мелітополя
Терор цивільних продовжується: у Мелітополі племінник Кадирова контролюватиме місцевих гауляйтерів, - Федоров
12:33
Geely
Китайські автомобілі заповнюють російській ринок після виходу з нього західних конкурентів, - Reuters
12:20
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Україна пообіцяла не використовувати американську зброю на території РФ, але Криму це не стосується, - Кулеба
12:09
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Маємо 27137 задокументованих випадків воєнних злочинів росіян в Україні, - голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Захаров
12:02
Південноукраїнська АЕС
Суд арештував втікачку, яка зізналася в розкраданні коштів Південноукраїнської АЕС
12:00
OPINION
Ольга Лень
Як росіяни "не помітили" українських ударів по стратегічній авіації
11:53
корабль із зерном
Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, - Зеленський
11:46
Яхта підсанкційного олігарха РФ Мазепіна зникла з порту на Сардинії
Яхта підсанкційного олігарха РФ Мазепіна зникла з порту на Сардинії, - The Guardian
11:45
ЗАЕС
Росіяни посилили репресії проти працівників ЗАЕС, - Енергоатом
11:13
біженці
До Слов'янська попри загрозу обстрілів масово повертаються родини з дітьми
11:03
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Безпека у тилових регіонах РФ тепер під питанням, - речник Повітряних сил ЗСУ про вибухи на ворожих авіабазах
10:46
Ексклюзив
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Один день війни - це місяць розмінування території, - радник міністра МВС Денисенко
10:46
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Міноборони Британії схиляються до думки, що Росія вичерпала першу партію "шахедів" і вже отримала наступну
10:43
РФ та США
США планують нові санкції проти РФ та Китаю, - Reuters
10:34
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Окупанти за добу завдали ударів по чотирьох районах Харківщини: уражена цивільна інфраструктура, двоє людей поранені, є загиблий
10:30
на фото пінвіня на Вернадського
Поблизу української станції "Вернадський" вилупилось перше пінгвіненя
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни в обмінниках України
10:13
На Київщині СБУ проводить обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП)
10:08
Пожежа на підприємстві в Барнаулі
У Росії ще одна пожежа за добу: в Барнаулі горить будівля шинного комбінату
10:02
OPINION
Микола Княжицький
Російська матрьошка. Чому УПЦ й надалі є частиною гундяєвської РПЦ
09:58
Херсон
Загарбники обстріляли медзаклад Херсона
09:57
російська техніка
За добу Росія втратила на війні в Україні щонайменше 310 загарбників, бронемашину й артсистему, - Генштаб ЗСУ
09:45
SpaceX запустила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb, які є конкурентами Starlink
09:32
обстріл Херсонщина
Ворог 68 разів обстріляв Херсонщину з різних видів зброї, вісім цивільних отримали поранення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV