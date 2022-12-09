Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"Росіяни внутрішньо вважають, що потрібно переходити до репресій всередині країни. Вони звикли до того, що вони існують в репресивній системі. Росіяни вже хочуть когось покарати за власні біди. Тому, я переконана, що, як тільки послабиться влада Путіна, в Росії буде кілька категорій людей, яких будуть цілеспрямовано нищити. Зокрема, євреї, оскільки в росіян так заведено", - пояснила Слободянюк.

Кандидатка історичних наук переконана, що однією з категорій громадян, які можуть зазнати репресій в Росії, можуть бути геї.

"Також під репресії в Росії можуть потрапити геї. Для нас це не важливо, проте Росія увійшла в пʼятірку, в яких все ще "розцвітає" епідемія ВІЛ/СНІДу. Тому, я впевнена, що тільки в Росії виникне питання про СНІД, то росіяни будуть звинувачувати в цьому геїв", - додала вона.

9 грудня в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



