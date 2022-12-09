Російське населення готове до внутрішніх репресій, - кандидатка історичних наук Слободянюк
Політологиня та кандидатка історичних наук Еліна Слободянюк вважає, що російське населення підтримує та готове до репресивних дій щодо певних категорій громадян
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни внутрішньо вважають, що потрібно переходити до репресій всередині країни. Вони звикли до того, що вони існують в репресивній системі. Росіяни вже хочуть когось покарати за власні біди. Тому, я переконана, що, як тільки послабиться влада Путіна, в Росії буде кілька категорій людей, яких будуть цілеспрямовано нищити. Зокрема, євреї, оскільки в росіян так заведено", - пояснила Слободянюк.
Кандидатка історичних наук переконана, що однією з категорій громадян, які можуть зазнати репресій в Росії, можуть бути геї.
"Також під репресії в Росії можуть потрапити геї. Для нас це не важливо, проте Росія увійшла в пʼятірку, в яких все ще "розцвітає" епідемія ВІЛ/СНІДу. Тому, я впевнена, що тільки в Росії виникне питання про СНІД, то росіяни будуть звинувачувати в цьому геїв", - додала вона.
- 9 грудня в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку
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