Російське сміття не дає астронавтам США на МКС вийти у відкритий космос

Про це поінформували в Space.

Стверджується, що астронавти Френк Рубіо та Джош Кассада мали встановити нові сонячні батареї у відкритому космосі.

Операцію скасували, бо в момент виходу до Міжнародної космічної станції до неї наблизилися уламки російської ракети шириною 3,35 метра. Такі використовувалися в ракета-носіях РФ "Союз" і "Зеніт".

Як повідомив речник NASA Ден Хуот, фрагменти ракети РФ могли наблизитися до станції на критичну відстань - 400 метрів.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що роботи з виходу російських космонавтів у відкритий космос скасовано у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до Міжнародної космічної станції.

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