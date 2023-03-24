Російські фанати зганьбились на футбольному матчі у Туреччині
Під час матчу "Фенербахче" - "Зеніт", який відбувся у Туреччині, російські уболівальники показали ганебну поведінку
Про це повідомляє Fanatik.
Турецький "Фенербахче" та пітерський "Зеніт" провели товариський матч (2:2). Гра відбулась у Стамбулі і звісно, що на стадіон "Улькер" прийшли росіяни.
Група російських уболівальників вляпалась у скандал. У стані алкогольного сп’яніння пітерські фанати почали демонструвати вболівальникам "Фенербахче" непристойні жести.
В результаті на трибунах сталась сутичка, а у конфлікт втрутилася поліція. Росіян ганебно вивели зі стадіону.
- У вересні 2022 року фанати "Фенербахче" займались провокаціями на матчі з київським "Динамо". Вони прийшли на матч у масках із обличчям Путіна та з російськими триколорами.
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