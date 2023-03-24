Російські фанати зганьбились на футбольному матчі у Туреччині

Про це повідомляє Fanatik.

Турецький "Фенербахче" та пітерський "Зеніт" провели товариський матч (2:2). Гра відбулась у Стамбулі і звісно, що на стадіон "Улькер" прийшли росіяни.

Група російських уболівальників вляпалась у скандал. У стані алкогольного сп’яніння пітерські фанати почали демонструвати вболівальникам "Фенербахче" непристойні жести.

В результаті на трибунах сталась сутичка, а у конфлікт втрутилася поліція. Росіян ганебно вивели зі стадіону.