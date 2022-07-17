Російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Але здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має", - йдеться у звіті.

Втрати Росії 16 липня:

В ОК "Південь" відзначили, що РФ втратила 36 військових, 2 танки Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "Тор", броньовану та автомобільну техніку, а також 2 польових склади боєприпасів, 2 відділення ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом.

Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки втратив ударний безпілотник типу "Ланцет".

Обстріли у ніч з 15 на 16 липня:

Протягом минулої ночі Росія завдала три ракетних удари по території Півдня України. У Миколаєві постраждала промислова інфраструктура та один цивільний.

"Смерчем" Росія вдарила по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод. Частина – в поле за населеним пунктом. Без втрат.

По Одесі прилетіла ракета Х-101. Авіаудар призвів до пожежі на площі понад 1000 кв.м деревообробного підприємства. 1 людина отримала незначні поранення.

Промислова інфраструктура Нікополя потрапила під обстріл із "Градів". Також постраждали три заклади освіти, пожежна частина, станції переливання крові та приватний будинок. Поранена одна особа.

Під час ще одного нічного обстрілу 152 мм снаряди були спрямовані по Висунську, пошкоджено 2 приватних будівлі. Без людських втрат.

Обстріли 16 липня:

З акваторії Каспійського моря Росія випустила 5 крилатих ракет Х-555 по центральних областях України. Три ракети знищено, одна влучила в поле, ще одна в сільськогосподарську ферму на Черкащині.

Силами Ка-52 ворог намагався атакувати підрозділи ЗСУ на півночі Херсонщини. Успіху не мав.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb