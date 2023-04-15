Російські гелікоптери обстріляли Сумщину: пошкоджено лінію електропередач
У суботу, 15 квітня, російські терористи обстріляли 3 громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли Білопільську, Великописарівську та Юнаківську громади. Зафіксовано 158 прильотів. Російські терористи використали міномети, АГС і артилерію.
"Юнаківська громада: з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у с. Басівка пошкоджена лінія електропередач. До речі, наразі електропостачання в громаді відновлено", - пишуть в ОВА.
Про пошкодження, чи жертви, в інших громадах - не повідомляється.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе