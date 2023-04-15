Російські гелікоптери обстріляли Сумщину: пошкоджено лінію електропередач

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли Білопільську, Великописарівську та Юнаківську громади. Зафіксовано 158 прильотів. Російські терористи використали міномети, АГС і артилерію.

"Юнаківська громада: з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у с. Басівка пошкоджена лінія електропередач. До речі, наразі електропостачання в громаді відновлено", - пишуть в ОВА.

Про пошкодження, чи жертви, в інших громадах - не повідомляється.