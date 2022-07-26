English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Російські інтереси та гібридна агресія інтегровані у режим Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський
Ексклюзив

Російські інтереси та гібридна агресія інтегровані у режим Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський

26 липня, 2022 вiвторок
19:02
Світ Віктор Орбан

Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, вважає, що Віктор Орбан робить все, аби зберегти залежність від Росії, а не позбутися її

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Для того, аби просувати російські інтереси та проросійське бачення ситуації, Віктору Орбану та Угорщині сьогодні не треба бути агентами Путіна чи отримувати від нього зарплату. Проблема у тому, що залежність Угорщини від російського газу, нафти і ядерного палива, не тільки технологічна залежність, як стверджує офіційний Будапешт, а це високий рівень залежності режиму Орбана від російських енергоносіїв та грошей", - зазначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

Дмитро Тужанський пояснив, що аби зберегти свій режим та рейтинг, Віктор Орбан просто мусить говорити, те що говорить, також вимушений просувати інтереси, які просуває, та голосувати проти санкцій, бо це, на жаль, в його політичних та національних інтересах.

"Тобто у цьому ключова проблема, що російські інтереси та російська гібридна агресія інтегровані в угорський національний інтерес. І це головна небезпека, тому що Угорщина - країна ЄС та НАТО, також країна Заходу, проти якого Росія веде відкриту гібридну війну. Це першорядна небезпека не тільки для України, а і для всього Заходу і насправді небезпека для самої Угорщини. На жаль, Віктор Орбан робить все, щоб не позбутися цієї залежності від Росії, аби її зберегти", - зауважив Тужанський.

  • 23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну
  • Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ЄС
Угорщина
Читайте також:
26 липня, 2022 вiвторок
Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
Антониу Гутерреш
24 липня, 2022 неділя
Генсек ОНН пообіцяв домагатися послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування українських портів, - Лавров
Марія Захарова
25 липня, 2022 понедiлок
Росія пригрозила Україні та Євросоюзу за слова про перемогу на полі бою
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.72
    Продаж 39.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 липня
19:36
Віктор Орбан
В Угорщині для "захисту безпеки й суверенітету" країни створили Раду оборони, яку очолить Орбан
19:24
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
Військова контррозвідка знищила ударними дронами три російські танки Т-72
19:22
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Китай витискає Росію зі спільного проєкту створення літака, конкурента Boeing та Airbus
19:12
У Литві пропонують скоротити перелік російських творів у шкільній програмі
19:07
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко озвучує тези Кремля, - політексперт Герасимчук
18:57
На фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
200 млрд грн спрямують на соцвиплати і підтримку економіки завдяки відтермінуванню виплат України по зовнішніх боргах, - Шмигаль
18:54
На Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів, які на зібрані для ЗСУ гроші купили собі люксові авто, прикраси і телефони
18:47
МКС
РФ заявила про вихід із Міжнародної космічної станції після 2024 року, чинний очільник Роскосомосу пояснив це "підняттям планки", колишній – санкціями
18:18
Кабінет міністрів
Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних витрат у будівлях, де жили переселенці
18:05
Віктор Орбан
Орбан відповів на звинувачення його у расизмі біблейською тезою про створення людини
17:55
Ексклюзив
окупанти
Росіяни перекидають під Херсон залишки техніки з інших напрямків, - представник мерії
17:45
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
"Я залишився практично один і представляв Україну з владними повноваженнями": мер Нової Каховки про досвід роботи в окупації
17:43
Північний потік газ
РФ продавала до Європи 83% своїх енергоресурсів і втрачає від санкцій значно більше за європейців, - діловий журнал Fortune
17:40
Дія
Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти за програмою "єРобота" для створення нового бізнесу
17:26
Окупант пожалівся матері, що командування назвало його бригаду боягузами за нездатність захопити село, - перехоплення
17:25
Єврокомісія
ЄС позитивно оцінив здійснені Україною кроки на шляху до європейської інтеграції
17:24
Знаменита фотографиня Енні Лейбовіц зняла подружжя Зеленських для Vogue
17:20
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Демченко, Татаров, Любченко і Богдан - яскраві приклади ігнорування закону про люстрацію, - юристка
17:15
NFT-музей війни в Україні
NFT-твори українських митців використають для відновлення зруйнованих Росією об'єктів культури
17:12
Ердоган
Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі
17:09
медичні засоби
Рецепти на антибіотики дозволили виписувати середньому медичному персоналу в селах
17:01
Попасна
У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд
17:00
Жужа Хегедюш
Радниця Орбана Хегедюс пішла з посади після його скандальної промови про "чистоту нації"
16:44
Німеччина передала Україні обіцяні три РСЗВ Mars II
16:42
виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти
В Києві відкрилась виставка "Baranovsky. Ukraina. Діти"
16:35
FlixBus відкриває нову лінію в Україні - до Словаччини та Австрії
Найбільший автоперевізник Європи FlixBus відкриває лінію з України до Словаччини та Австрії
16:35
PR
Хлорофіл б'є рекорди продажів
16:33
Ексклюзив
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Для контрнаступу ЗСУ на Херсонщині потрібно знищити залізничні мости через Дніпро, - військовий експерт Снєгирьов
16:24
Маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик, - міськрада
16:23
Нарва радянський танк
В естонській Нарві відмовилися демонтувати радянський пам'ятник, мер пояснила це заклопотаністю соціальними питаннями
16:19
хасиди Умань
Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош ха-Шана
16:18
ДТП з участю військового броньовика Тигр у Росії
Z-аварія. У Росії трапились одразу дві ДТП за участю військових бронеавтомобілів "Тигр"
16:11
ФГВФО
Фонд гарантування почав відшкодовувати кошти вкладникам Мегабанку незалежно від терміну вкладу
15:59
У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів, - міноборони Туреччини
15:45
Тарас Кремінь
Закон про мову: омбудсмен за 10 днів отримав рекордну кількість скарг від інтернет-користувачів
15:37
Ексклюзив
АЗС
Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр, - економіст Пендзин
15:21
Офіс генпрокурора
Передавала окупантам дані про дислокацію українських військових: мешканку Донеччини підозрюють у держзраді
15:04
Ексклюзив
На Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
15:02
Лукашенко
Лукашенко заявив, що українці самі підпалюють зернові поля заради "страшної картинки"
15:00
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
Росіяни хочуть перейменувати тимчасово окупований Маріуполь
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV