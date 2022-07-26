Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Для того, аби просувати російські інтереси та проросійське бачення ситуації, Віктору Орбану та Угорщині сьогодні не треба бути агентами Путіна чи отримувати від нього зарплату. Проблема у тому, що залежність Угорщини від російського газу, нафти і ядерного палива, не тільки технологічна залежність, як стверджує офіційний Будапешт, а це високий рівень залежності режиму Орбана від російських енергоносіїв та грошей", - зазначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.



Дмитро Тужанський пояснив, що аби зберегти свій режим та рейтинг, Віктор Орбан просто мусить говорити, те що говорить, також вимушений просувати інтереси, які просуває, та голосувати проти санкцій, бо це, на жаль, в його політичних та національних інтересах.



"Тобто у цьому ключова проблема, що російські інтереси та російська гібридна агресія інтегровані в угорський національний інтерес. І це головна небезпека, тому що Угорщина - країна ЄС та НАТО, також країна Заходу, проти якого Росія веде відкриту гібридну війну. Це першорядна небезпека не тільки для України, а і для всього Заходу і насправді небезпека для самої Угорщини. На жаль, Віктор Орбан робить все, щоб не позбутися цієї залежності від Росії, аби її зберегти", - зауважив Тужанський.

23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас

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