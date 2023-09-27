Російські кіберспортсмени виграли турнір, але через громадянство РФ їм не сплатили призові

Про це пише Sportskeeda.

Російські гравці Данило "Рutrick" Абдрахманов та Єгор "Swizzy" Люсіко здобули перемогу на Fortnite Champion Series Major 3, проте розробники гри та організатори турніру Epic Games відмовилися виплачувати їм нагороду. Окрім того, Абдрахманов був дискваліфікований з FNCS Copenhagen Lan.

За словами російського гравця, він надіслав електронного листа Epic Games, проте служба підтримки не відповідає йому. Абдрахманов також заявив, що не порушував жодних правил, встановлених Epic Games.

"Ми навіть не граємо із забороненої країни", - коментує він у листі компанії.

Згідно з електронними листами між гравцем і командою підтримки Fortnite, головна проблема полягає в тому, що він походить із "регіону з обмеженим доступом до призів". Epic Games позначила Росію такою після вторгнення в Україну. Те ж саме правило згадується в розділах 2.6.2 і 2.6.3 Офіційних правил FNCS Major 3.

Однак, за словами Абдрахманова, він і його напарник Люсіко виступали з Білорусі. Видання пояснює, що, хоча Epic Games припинила будь-яку торгівлю з Росією, Білорусі немає в списку, отже, можна стверджувати, що дует не грав із "регіону з обмеженим доступом до призів".

"Я розумію, що ми не можемо грати із забороненої країни, але ми зі Свіззі грали з країни, якій дозволено грати та отримувати призи від турнірів. Ми живемо та граємо з Білорусі", - наголошує гравець.

"Моєму партнеру по команді 17 років, він у принципі ніяк не може впливати на політичні процеси і не повинен бути покараний", - додав Абдрахманов, коментуючи ситуацію, що склалася.