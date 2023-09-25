Cyberpunk 2077: польська студія CDPR вибачилася перед росіянами за "образливі" фрази в українській локалізації
Польська ігрова студія CD Projekt RED вибачилася перед російськими гравцями за "образливі" фрази про Росію в українській локалізації Cyberpunk 2077
Про це повідомляє видання DOU.
25 вересня в офіційному телеграм-каналі компанії з'явився пост з вибаченнями за "образливі фрази", де розробники наголошують, що ці репліки в локалізації "не відображають їхніх поглядів".
"Українська локалізація Cyberpunk 2077 містить кілька реплік, які могли образити деяких російських гравців. Ці репліки не написані співробітниками CD PROJEKT RED та не відображають наші погляди. Ми працюємо над тим, щоб виправити їх та замінити у наступному оновленні. Ми вибачаємось за цю ситуацію і робимо кроки, щоб вона не повторилася знову", - йдеться у заяві.
Українська локалізація гри вийшла 21 вересня 2023 року, над нею працювали перекладачі з UnlocTeam та Шлякбитраф.
Представник локалізаторів з UnlocTeam сказав, що поки не може нічого коментувати з приводу цієї ситуації.
- Розробники української гри S.T.A.L.K.E.R 2 підтвердили, що російські хакери викрали та злили у мережу частину файлів відеогри, яка має вийти тільки в кінці цього року.
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