Cyberpunk 2077: польська студія CDPR вибачилася перед росіянами за "образливі" фрази в українській локалізації

Про це повідомляє видання DOU.

25 вересня в офіційному телеграм-каналі компанії з'явився пост з вибаченнями за "образливі фрази", де розробники наголошують, що ці репліки в локалізації "не відображають їхніх поглядів".

"Українська локалізація Cyberpunk 2077 містить кілька реплік, які могли образити деяких російських гравців. Ці репліки не написані співробітниками CD PROJEKT RED та не відображають наші погляди. Ми працюємо над тим, щоб виправити їх та замінити у наступному оновленні. Ми вибачаємось за цю ситуацію і робимо кроки, щоб вона не повторилася знову", - йдеться у заяві.

Українська локалізація гри вийшла 21 вересня 2023 року, над нею працювали перекладачі з UnlocTeam та Шлякбитраф.

Представник локалізаторів з UnlocTeam сказав, що поки не може нічого коментувати з приводу цієї ситуації.