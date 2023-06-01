Розробники української гри S.T.A.L.K.E.R 2 заявили, що російські хакери викрали і злили деякі файли гри
Розробники української гри S.T.A.L.K.E.R 2 підтвердили, що російські хакери викрали та злили у мережу частину файлів відеогри, яка має вийти тільки в кінці цього року
Про це йдеться у twitter компанії GSC Game World.
Розробники розповіли, що хакери вже півтора року атакують компанію, і цього разу їм вдалося викрасти частину довгоочікуваної гри.
"Ми хочемо поділитися важливою інформацією. Наша команда виявила вразливість, якою скористалася група російських хакерів, котрі вже понад півтора року атакують нашу компанію. На жаль, вони змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформації, які призначалися для тестування різних аспектів гри", - йдеться у заяві.
Розробники закликали утриматися від перегляду злитих файлів, аби не зіпсувати собі враження від майбутньої гри, оскільки зараз вона має "не фінальний" вигляд.
"Попри ситуацію, ми продовжимо роботу над грою, яка, сподіваємося, виправдає ваші очікування", - додали GSC Game World.
- 12 березня російські гравці опублікували у соцмережі пост, де вимагали вибачень від розробників української гри S.T.A.L.K.E.R.2 за своє ставлення до "простих гравців з РФ та Білорусі". В іншому випадку вони погрожують опублікувати викрадені з гри дані.
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