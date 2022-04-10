English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські кораблі обстрілюють узбережжя Чорного моря, - ОК "Південь"

Російські кораблі обстрілюють узбережжя Чорного моря, - ОК "Південь"

10 квітня, 2022 неділя
00:48
війна з Росією Чорне море, узбережжя

Кораблі російського агресора у Чорному морі продовжують обстрілювати українське узбережжя

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території. Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів", - йдеться у звіті

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема.

Всього за добу на південному фронті нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.

"На Одещині розпочато подовжену комендантську годину. Всі заходи спрямовані на захист та безпеку. Тож, не ігноруйте, будьте свідомими. Тримаймо стрій, довіряємо ЗСУ та всім силам оборони! Не піддавайтеся паніці і провокаціям!", - підсумували у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одеська область
Чорне море
Одещина
Миколаївщина
Херсонщина
Херсонська область
російська агресія
обстріли
Миколаївська область
Читайте також:
білоруські військові
8 квітня, 2022 п'ятниця
Російські військові в Білорусі скуповують все золото, ходять по барах, ґвалтують людей – вже є докази зґвалтування дівчат, – засновниця ГО "Білоруський Майдан"
Вілл Сміт
8 квітня, 2022 п'ятниця
Віллу Сміту заборонили відвідувати церемонії "Оскара" наступні 10 років
Портников
8 квітня, 2022 п'ятниця
"Можемо повторити" означає не тільки напасти знову, а також те, що влада Росії готова позбутися ще кількох мільйонів росіян, - Портников
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 квітня
01:02
Рустам Худжамов
Які ви, бл*ть, браття. Ви - ви*лядки, яких треба знищувати без жалю, - ексголкіпер "Шахтаря" про геноцид у Маріуполі
00:20
Буча жертви
Щоб порахувати жертви у Бучанському районі, треба ще якнайменше два тижні, - МВС
2022, субота
9 квітня
23:52
Берлусконі "глибоко розчарований і засмучений" Путіним
23:45
9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини, - Верещук
23:30
"Сьогодні ми захищаємо Україну, але водночас Україна захищає нас", - Анджей Дуда
23:15
Окупанти вкрали корм для тварин із Екопарку,- заступник міського голови Дніпра
22:57
окупанти Маріуполь
Окупанти обстріляли селище в Харківській області, загинули щонайменше дві людини
22:42
Кабмін подовжив термін подачі заявок на отримання допомоги для вимушених переселенців
22:39
підбита російська техніка
Українські військові знищили до 80 окупантів і три літальні апарати, – ОТУ "Схід"
22:19
обстріли
Мінекономіки закликає найбільші бізнеси світу долучитись до відбудови України
22:14
Канада
Канада спростила в'їзд для українських біженців
22:04
Юлія Свириденко
Уряд вирішив вилучити активи двох ліквідованих російських банків в Україні на користь держави
22:04
Жозеп Боррель
"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу
22:01
зерно
Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі, – Центр при РНБО
21:50
Ексклюзив
Павло Клімкін
Не хочуть надавати публічно, хай надають непублічно – Клімкін
21:43
"Сльози в очах глядачів": Ткаченко про першу виставу з початку війни у Національному театрі ім. Лесі Українки
21:35
Харків почали обстрілювати бомбами на парашутах, - Терехов
21:29
Велика Британія
Велика Британія надасть Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи
21:23
Російські війська відпустили гуманітарну колону, яку утримували в Мелітополі три дні, - Федоров
21:16
евакуація
З Луганщини 9 квітня евакуювали майже 600 людей, – голова ОВА
21:04
Оновлено
Кабмін
Україна ввела повне торговельне ембарго з РФ
20:51
тіла у переході в Маріуполі
Страшніше, ніж у Бучі: задля приховування геноциду в Маріуполі окупанти збирають тіла вбитих містян на складах
20:49
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Джонсон в Києві: не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни
20:42
ФК "Шахтар" вийшов на матч у футболках з назвами українських міст, які бомбардували росіяни
20:40
Ексклюзив
Краматорськ обстріл
Ворог спланував зрив евакуації на Донеччині: жахливий вибух у Краматорську на вокзалі, знищення шляхопроводу у Барвінкове – депутат міськради
20:19
Борис Джонсон
Путін відвів війська від Києва лише тимчасово, - Борис Джонсон
20:10
Ірина Верещук
26 українців повертаються додому: Україна та РФ провели третій обмін полоненими
20:04
гроші
Європейський інвестбанк надасть 4 млрд євро для країн, які приймають біженців з України
20:02
У Харкові домашній кіт вижив після ракетного обстрілу й два тижні чекав на надзвичайників
19:56
Сергій Жадан
"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною". Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"
19:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Пропоную перенести День перемоги у Другій світовій війні на 8 травня, а 9 травня зробити Днем трауру, – Портников
19:24
окупанти захопили
Окупанти готують диверсії на об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя та Ізюма, – Генштаб
19:22
вибуху цистерни на Луганщині
Загрози населенню немає. Пари азотної кислоти пішли у напрямку позицій військ РФ після вибуху цистерни на Луганщині, - Гайдай
19:11
Біженці на вокзалі у Львові
11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну, — ООН
19:08
Борис Джонсон
"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
19:03
Ексклюзив
Володимир Огризко
РФ хоче від України тільки одного - акт про капітуляцію, - Огризко
18:59
Чехія
Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр
18:59
StandUpForUkraine
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
18:53
StandUpForUkraine
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:36
Урсула фон дер Ляєн
Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV