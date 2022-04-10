Російські кораблі обстрілюють узбережжя Чорного моря, - ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".



"Під чисельними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території. Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів", - йдеться у звіті



На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.



З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема.



Всього за добу на південному фронті нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.



"На Одещині розпочато подовжену комендантську годину. Всі заходи спрямовані на захист та безпеку. Тож, не ігноруйте, будьте свідомими. Тримаймо стрій, довіряємо ЗСУ та всім силам оборони! Не піддавайтеся паніці і провокаціям!", - підсумували у "Півдні".





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