Російські лікарі готові працювати на окупованих територіях за 4,5 тис. рублів, - Центр нацспротиву
Російські терористи змушені звозити своїх лікарів на тимчасово окуповані території
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях в окупантів шалений дефіцит з лікарями. Серед тих медиків, що не покинули ТОТ, більшість чинять спротив окупантам і не підписують договори з росіянами. Проте намагаються лікувати місцеве населення поза межами лікарні. Через загострення росіянами гуманітарної кризи - зростає смертність серед цивільного населення. Це значно підвищує градус соціальної напруги", - пишуть у ЦНС.
РФ активно практикує "відрядження" російських лікарів на тимчасово окуповані території. Проте охочих не достатньо, тому терористи зацікавлюють медиків додатковими виплатами: від 4,5 тис. до 18 тис. рублів. Виплати будуть виконуватися коштом пенсійного фонду РФ.
Суттєво зменшилась якість медичного обслуговування, зокрема через перепрофілювання цивільних лікарень під військові шпиталі
- 18 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що для того, аби виконати показники по мобілізації, російські військкомати мобілізують навіть наркозалежних.
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