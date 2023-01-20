Російські лікарі готові працювати на окупованих територіях за 4,5 тис. рублів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях в окупантів шалений дефіцит з лікарями. Серед тих медиків, що не покинули ТОТ, більшість чинять спротив окупантам і не підписують договори з росіянами. Проте намагаються лікувати місцеве населення поза межами лікарні. Через загострення росіянами гуманітарної кризи - зростає смертність серед цивільного населення. Це значно підвищує градус соціальної напруги", - пишуть у ЦНС.

РФ активно практикує "відрядження" російських лікарів на тимчасово окуповані території. Проте охочих не достатньо, тому терористи зацікавлюють медиків додатковими виплатами: від 4,5 тис. до 18 тис. рублів. Виплати будуть виконуватися коштом пенсійного фонду РФ.

Суттєво зменшилась якість медичного обслуговування, зокрема через перепрофілювання цивільних лікарень під військові шпиталі

18 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що для того, аби виконати показники по мобілізації, російські військкомати мобілізують навіть наркозалежних.

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