Російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються: потрібно вивезти звідти жінок, дітей та врятувати військових, - Зеленський
Українська влада та міжнародні організації очікують дієвого режиму "тиші" від російських підрозділів
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення.
"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей із Азовсталі і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, зв'язок з рідними, з близькими, з сім’ями", - розповів глава держави.
Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються. Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей.
"Багато дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч... Очікуємо дієвого режиму "тиші". Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції", - додав Володимир Зеленський.
- Відзначимо, що напередодні ввечері почався третій етап евакуацію з Маріуполя – вивозять мирне населення, яке ховалося в катакомбах металургійного заводу Азовсталь.
- Сьогодні, 6 травня, теж заплановано евакуацію цивільних із Маріуполя.
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