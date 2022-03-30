Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
Унаслідок російських обстрілів Лисичанська на Луганщині загинула одна людина, з-під завалів рятувальники дістали п'ятьох, іще вісьмох евакуювали до безпечних місць
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російські обстріли спричинили суттєві руйнування багатоповерхівок. Під завалами опинилися люди, які ще спали. На місце обстрілу одразу виїхали три автівки ДСНС із 13 пожежниками.
"Наразі вони врятували з-під завалів 5 людей, ще 8 евакуювали в безпечні місця. Але, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають, інформація відносно загиблих та постраждалих уточнюється", - повідомив Сергій Гайдай.
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