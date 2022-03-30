Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, кількість загиблих уточнюється, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Приблизно о 6:30 (30 березня, - ред.) ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська", - написав він.



За словами Сергія Гайдая, є значні руйнування багатоповерхівок. Інформацію щодо кількості загиблих і поранених уточнюють. Унаслідок обстрілу дуже багато завалів. Рятувальники намагаються встигнути витягнути живих людей.



Нагадаємо, раніше в Лисичанську російські обстріли пошкодили газопровід.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb