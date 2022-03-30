Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, кількість загиблих уточнюється, - Гайдай
Росіяни обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Приблизно о 6:30 (30 березня, - ред.) ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська", - написав він.
За словами Сергія Гайдая, є значні руйнування багатоповерхівок. Інформацію щодо кількості загиблих і поранених уточнюють. Унаслідок обстрілу дуже багато завалів. Рятувальники намагаються встигнути витягнути живих людей.
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