Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

Ситуація на Чернігівщині

Стало відомо, що за добу ворог завдав 5 обстрілів із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському районі. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Ситуація на Сумщині

Станом на ранок відомо, що обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади, інформація щодо наслідків уточнюються.

Також вчора росіяни здійснили 10 обстрілів Білопільської, Великописарівської, Краснопільської та Юнаківської громад, зафіксовано 87 вибухів. На жаль, є поранений та руйнування інфраструктури.

Ситуація у Запорізькій області

За добу ворог здійснив 89 обстрілів 22 населених пунктів Запорізької області: двічі з авіації та двічі з БПЛА, вісім ударів РСЗВ та 77 артобстрілів.

Під вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Чарівне, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села. Люди вціліли, але внаслідок обстрілів 16 об'єктів зазнали руйнувань: будинки, квартири, майно людей, комунікації.

Ситуація на Дніпропетровщині

Внаслідок удару росіян вчора ракетою по Підгородньому Дніпровського району одна дівчинка 2021 року народження загинула, 22 людини (з яких 5 дітей) постраждали, чотирьох людей врятували працівники ДСНС з-під завалів.

Відомо також, що близько 02:00 ночі терористи обстріляли Нікополь з артилерії, внаслідок чого було пошкоджено 9-поверхівку, дві 5-поверхівки. Люди неушкоджені.

Також відомо, що цієї ночі над областю було знищено дві ворожі крилаті ракети та один БПЛА.

Ситуація на Харківщині

Сьогодні вранці російська армія обстріляла м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю Управління Державної казначейської служби України, частково зруйновано 2 будинки.

Також обстрілів зазнало с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у Будинок культури, який зазнав значних пошкоджень, жертв немає.

Слобожанський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Гатище та здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка.

противник завдав авіаційного удару в районі Гатище та здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка. Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове..

Ситуація на Луганщині

Відомо, що російська армія атакувала поряд із Новоселівським та Білогорівкою, проте усі їхні спроби виявилися безрезультатними.

Зазначається, що з авіації росіяни вдарили по Сергіївці та Білогорівці. Артилерійський вогонь загарбники відкривали в бік Новоселівського, Макіївки, Невського та тієї ж Білогорівки.

За добу противник здійснив 110 обстрілів(413 снарядів).

Ситуація на Донеччині

За добу по області відомо про 4 загиблих, 8 поранених людей.

Російська армія обстріляла 15 населених пунктів, серед яких: Торецьк, Слов’янськ, Костянтинівка, Гірник, Авдіївка, Часів Яр, Сіверськ, Курахове, смт Нью-Йорк, с. Карлівка та інші.

Окупанти пошкодили 36 об’єктів, в тому числі: 18 житлових будинків (з них 1 — багатоквартирний), 2 будинки культури, торговельний центр, магазин, ЗОШ, цех ПрАТ "АЗМК", лікарню, музичну школу, професійний ліцей, цех заводу "Хімпром".

Ситуація на Миколаївщині

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, постраждалих немає.

Зранку зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади, інформація про наслідки бойових дій уточнюються. Попередньо — без постраждалих.

Ситуація на Херсонщині

За добу по області противник здійснив 56 обстрілів (287 снарядів), з них по м. Херсон — 7 обстрілів (39 снарядів).

Відомо, що російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.