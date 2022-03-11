Російські окупанти деморалізовані, несуть значні втрати та формують резерв на території РФ, - звіт Генштабу
У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські окупанти через значні втрати особового складу продовжують формувати резерв на території РФ
Про це повідомили у звіті Генштабу ЗСУ станом на 24:00 10 березня.
"Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", - йдеться у заяві Генерального штабу.
На Поліському напрямку російські загарбники намагаються прорвати оборону України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.
На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.
На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані шляхом російських резервістів.
На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.
На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.
"Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці. Зберігаємо спокій! Тримаємо стрій! Разом до ПЕРЕМОГИ! Слава Україні!", - завершили звіт у ЗСУ.
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