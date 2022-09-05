Російські окупанти обстріляли Золочів на Харківщині: двоє людей загинуло

Про це повідомила Харківська ОВА у телеграмі.

"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки. До уваги жителів області та міста Харків: максимально перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Харківщина продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, внаслідок цього гинуть мирні українці. 4 вересня внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще вісім людей поранено.

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