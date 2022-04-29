Російські окупанти планують провокацію на "кримському мосту", - Представництво президента в АР Крим

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.



За попередніми даними, російські окупанти планують провокацію на "кримському мосту". Також існує можливість, що росіяни захочуть розвантажити міст для перекидання своїх військ.



Крім того, у розпорядженні Представництва опинились директиви для працівників “бюджетної сфери” тимчасово окупованого півострову Крим щодо уникнення загроз життю і здоров’ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки".



У вищевказаному документі повідомляється, що у зв’язку з початком другої фази війни, яку росіяни називають "спеціальною військовою операцією в Україні", збільшилась кількість диверсійно-розвідувальних груп, які начебто можуть здійснити "напади" на об’єкти критично-важливої інфраструктури на території тимчасово окупованого Криму.



Ключове застереження окупаційних адміністрацій полягає в утриманні від пересування "кримським мостом" в період з 22 квітня до 11 травня.



Представництво Президента України вважає, що подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю.

Крім того, за словами Представництва, таким чином може виявитися, що або Росія сама готує провокацію на "кримському мосту", або намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення для укріплення своїх позицій.



Також Представництво Президента України в АР Крим закликає громадян України на тимчасово окупованих територіях повідомляти про підозрілу активність або про пересування російської техніки "кримським мостом" у період з 22 квітня до 11 травня.



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