Російські окупанти з початку доби 53 рази порушили "режим тиші" на Донбасі, 41 з них - із забороненого озброєння

Про це повідомляє звіт Операції об'єднаних сил.



Станом на 17:00 п'ятниці з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями", - наголошують в штабі ООС.



Окупаційні війська обстріляли:



Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.



Чотири рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.



Чермалик - з автоматичних станкових гранатометів.



Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.



Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.



Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове - з мінометів калібру 82 мм.



Невельське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.



Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.



Дев’ять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.



Три рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.



Нижньотепле та Миронівський - зі станкових протитанкових гранатометів.



Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.



Три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.



Попасну - з мінометів калібру 120 мм.



Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.



Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.



Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.



Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.



Двічі Новоолександрівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.



Золоте-2 - з мінометів калібру 120 мм.



Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.



Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.



Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.



Серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога втрат немає. Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.



Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

18 лютого у результаті обстрілу окупантами Старогнатівки на Донбасі важко поранений боєць Збройних сил України (ЗСУ).