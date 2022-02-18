Російські окупанти з початку доби 53 рази порушили "режим тиші" на Донбасі, 41 з них - із забороненого озброєння
Станом на вечір 18 лютого російські окупанти 53 рази порушили режим припинення вогню, 41 з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє звіт Операції об'єднаних сил.
Станом на 17:00 п'ятниці з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями", - наголошують в штабі ООС.
Окупаційні війська обстріляли:
Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
Чермалик - з автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.
Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове - з мінометів калібру 82 мм.
Невельське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.
Дев’ять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
Нижньотепле та Миронівський - зі станкових протитанкових гранатометів.
Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Новоолександрівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Золоте-2 - з мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога втрат немає. Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
- Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- 18 лютого у результаті обстрілу окупантами Старогнатівки на Донбасі важко поранений боєць Збройних сил України (ЗСУ).
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