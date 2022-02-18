У результаті обстрілу окупантами Старогнатівки на Донбасі боєць ЗСУ отримав важке поранення

Про це повідомляє поліція Донецької області.



"В результаті мінометних обстрілів села Старогнатівка важко поранений солдат ЗСУ", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці зазначили, що попередньо ця подія кваліфікована як терористичний акт (ч. 2 ст. 258 КК України).



Поліція Донецької області документує наслідки обстрілів 20 населених пунктів. У цей час без електрики залишаються 30 жителів Новоселівки-2, 600 - Новобахмутівки і 800 - Верхньоторецького. Також частково знеструмлено Старогнатівку.

Нагадаємо, станом на 14:00 18 лютого росіяни 45 разів порушили "тишу", 34 з яких - із забороненої Мінськими домовленостями зброї.



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