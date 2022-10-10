Російські окупанти за тиждень просунулися на 2 км у напрямку Бахмута, - британська розвідка
Російські війська за минулий тиждень просунулися на 2 км у напрямку міста Бахмут в Донецькій області
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що українські наступальні операції продовжують тиснути на російські війська як на північному сході, так і в Херсонській області. Однак Росія продовжує надавати пріоритет власним наступальним операціям на Донбасі, особливо в районі міста Бахмут.
За останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км по двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів. Ці сили, ймовірно, включали підрозділи приватної військової компанії Вагнера, включно з найманцями, яких нещодавно набрали із російських в’язниць.
"Постійні зусилля Росії щодо прогресу її важкого наступу на Донбасі перед обличчям серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність досягнення успіху на Донеччині, а також підкреслюють негнучкість схеми операції, яка досі підривала її плани", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 8 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку зараз дуже складна ситуація.
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