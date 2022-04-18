Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



"Російські окупанти завдають ударів по Азовсталі надважкими авіабомбами. В підземних укриттях металургійного комбінату перебувають не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди", - сказано у повідомленні, до якого долучили відео.