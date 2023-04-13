Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині є прифронтові громади, де неможливо відновити комунальні послуги. Як тільки припиняться бойові дії, все буде відновлено. Просуваючись, ворог залишає суцільні руїни. Вони перетворюють на руїни усі наші міста", - підкреслила Ігнатченко.

За словами речниці Донецької обласної військової адміністрації, окупанти майже вщент знищили Маріуполь, Волноваху, Вугледар, Авдіївку, Мар'янку, Бахмут.

"Деокуповані громади Лимана та Святогірська також лежать у страшних руїнах. Цифри руйнувань шалені. Близько 90 тис. житлових будинків знищені або пошкоджені окупантами на Донеччині", - наголосила Ігнатченко.