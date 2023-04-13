Російські окупанти знищили або пошкодили близько 90 тис. житлових будинків на Донеччині, - речниця ОВА Ігнатченко
Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко зазначила, що російські окупанти перетворюють українські міста на руїни
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині є прифронтові громади, де неможливо відновити комунальні послуги. Як тільки припиняться бойові дії, все буде відновлено. Просуваючись, ворог залишає суцільні руїни. Вони перетворюють на руїни усі наші міста", - підкреслила Ігнатченко.
За словами речниці Донецької обласної військової адміністрації, окупанти майже вщент знищили Маріуполь, Волноваху, Вугледар, Авдіївку, Мар'янку, Бахмут.
"Деокуповані громади Лимана та Святогірська також лежать у страшних руїнах. Цифри руйнувань шалені. Близько 90 тис. житлових будинків знищені або пошкоджені окупантами на Донеччині", - наголосила Ігнатченко.
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